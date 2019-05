Van der Poel: ’Ik moest vol gas tot einde’

Net zoals een week eerder in Albstadt won de 24-jarige alleskunner nu in Tsjechië de shorttrack-wedstrijd (een soort proloog), die ook punten oplevert voor de wereldranglijst en de startposities voor de Cross Country-wedstrijd van zondag bepaalt.

,,Ik weet nog van vorig jaar dat het hier erg nerveus was. Daarom ging ik in de aanval en ik moest vol gas tot het einde”, doelde hij op zijn voorsprong die rondes achtereen zo’n acht seconden was, maar op de streep het veld tot zijn achterwiel zag naderen. ,,Wat dit zegt voor zondag? Een mooi begin hier en dit is één van mijn favoriete parcoursen, dus ik kijk er enorm naar uit.”

In Albstadt wist ’Matje’ tijdens de eerste de beste mogelijkheid meteen olympische kwalificatie af te dwingen, iets wat voor Rio 2016 mislukte. De superster van Corendon-Circus heeft in Japan zijn zinnen gezet op olympisch goud tijdens de mountainbike-wedstrijd.