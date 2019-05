Live: Utrecht - Vitesse in fnale play-offs

Welke club kroont zich tot winnaar van de play-offs en mag een poging doen het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken.

Dat is de vraag die hangt boven het treffen tussen FC en Vitesse. De twee clubs treffen elkaar vanavond in Utrecht. Komende dinsdag is de return in Arnhem.

Volg de wedstrijd tussen FC Utrecht op de voet middels uitgebreide statistieken.

Nick Marsman staat vrijdagavond in het doel bij FC Utrecht tegen Vitesse. Vaste keus David Jensen zit niet bij de selectie. Marsman, oud-doelman van FC Twente, kwam dit seizoen nog niet eerder in actie voor Utrecht. Bij de thuisclub zijn Timo Letschert, Riechedly Bazoer, Jean-Christophe Bahebeck en Joris van Overeem niet fit genoeg om te spelen.