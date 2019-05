KNVB: uitstellen play-offs niet mogelijk

Op de dag van de beslissende duels om een Europees ticket en promotie/degradatie is er een landelijke staking van het openbaar vervoer. De voetbalbond vreest dat het daardoor lastig kan zijn voor fans om de stadions te bereiken.

Uitstel is niet mogelijk. „Op 29 mei wordt de finale van de Europa League gespeeld, waardoor op het ongewenste tijdstip van 16.00 uur zou moeten worden afgetrapt”, zegt de KNVB. „Hemelvaartsdag was in veel gevallen voor de lokale autoriteiten geen optie. De play-offs kunnen niet nog later eindigen in verband met de in juni beginnende interlandperiode.”

De bond adviseert de supporters op tijd naar de stadions af te reizen.