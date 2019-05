Messi: ’Het was een vreselijke wedstrijd’

De Catalanen gingen met een 3-0 zege op zak op bezoek bij Liverpool, maar gingen eraan: 4-0 nederlaag. „Dat was echt een harde klap, voor mij en voor de rest van de selectie. Het was moeilijk om weer op te staan”, vertelt Messi aan Spaanse media.

„We hebben een vreselijke wedstrijd gespeeld. Dat kan een keer gebeuren, maar twee jaar op een rij op deze manier een kans op de finale van de Champions League verspelen, is onvergeeflijk”, vervolgt Messi. In 2018 zegevierde Barcelona in de kwartfinales thuis met 4-1 tegen AS Roma. In het terugduel zegevierden de Romeinen met 3-0 en was het Champions League-seizoen van Messi & co voorbij.

Messi leed wel vaker pijnlijke en grote nederlagen. Zoals met Argentinië tegen Duitsland in de kwartfinales van het WK 2010. Met bondscoach Diego Maradona aan het roer gingen de Zuid-Amerikanen met 4-0 onderuit. Ook de nederlaag tegen Duitsland in de WK-finale van 2014 (1-0 na verlengingen) kwam hard aan bij Messi. „Maar dit was een heel andere verliespartij. Een 3-0 voorsprong weggeven is heel zwaar.”

Ondanks de zeperd op Anfield vindt Messi niet dat trainer Ernesto Valverde hoeft te vertrekken. „Ik heb graag dat hij blijft. We hebben vorig jaar de dubbel gepakt en dat kunnen we dit jaar herhalen.” Barcelona is al kampioen en treft in de finale van de Copa Del Rey zaterdagavond Valencia.