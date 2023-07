Max Verstappen ook snelste in tweede training GP van Groot-Brittannië

Verstappen was in de tweede training 0,022 seconde sneller dan de Spanjaard Carlos Sainz in de Ferrari. Alexander Albon was op 0,218 seconde goed voor de derde tijd in de Williams.

Bekijk ook: Max Verstappen is de snelste bij eerste vrije training op Silverstone

Nyck de Vries zette de negentiende tijd neer. Hij was in de AlphaTauri met 1.29,571 bijna anderhalve seconde langzamer dan de regerend wereldkampioen.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, kwam tot de vierde tijd. Logan Sargeant liet zien ook snel te zijn met de Williams. Hij gaf als nummer vijf 0,688 seconde toe.

Verstappen wist in de Formule 1 nog nooit een race op het circuit van Silverstone te winnen. De regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand hoopt daar zondag verandering in te brengen.

„Over het geheel gezien een heel goede dag voor ons”, keek Verstappen terug op de eerste dag op Silverstone. „De baan voelde best glad aan in het begin, maar dat komt denk ik ook omdat we met hoge bandendruk rijden. Maar de wagen heeft het hier goed gedaan in beide trainingen en we konden ons volledige programma afwerken.”

Traag Mercedes

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell kenden een minder goede training. Russell kwam tot de twaalfde tijd. Hamilton was op de vijftiende plaats nog langzamer.

„Het is een lastige wagen om te besturen. Wat we ook veranderen aan de afstellingen, het blijft lastig”, mopperde Russell. „In een heel rondje voelde ik geen enkele verbetering, wat laat zien dat we iets verkeerd doen. Tijdens de ’long run’ leek het niet zo slecht, dat is tenminste iets positiefs.”