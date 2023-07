Max Verstappen ook snelste in tweede training GP van Groot-Brittannië

Verstappen was in de tweede training 0,022 seconde sneller dan de Spanjaard Carlos Sainz in de Ferrari. Alexander Albon was op 0,218 seconde goed voor de derde tijd in de Williams.

Nyck de Vries zette de negentiende tijd neer. Hij was in de AlphaTauri met 1.29,571 bijna anderhalve seconde langzamer dan de regerend wereldkampioen. De tweede vrije training is later op vrijdag. Verstappen won in 2020 al op Silverstone. De regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand hoopt daar zondag een tweede overwinning bij te voegen.