’De sport mag blij zijn met Van Gerwen’

„Je verwacht gewoon dat hij altijd goed presteert. Hij is een speciaal talent. De sport mag blij zijn dat hij er is”, aldus de voormalig halve finalist van het WK en tegenwoordig analist bij Sky Sports. „Als Michael een kans krijgt om het af te maken, dan wil hij 130 uitgooien. En vervolgens is het boem, boem, boem. Hij weet hoe hij moet winnen en doet dat beter dan iedereen op de wereld. Hij creëert kansen waar geen kansen lijken te liggen.”

In de reguliere competitie liet Van Gerwen her en der een steekje vallen. Maar in de 02 Arena waren achtereenvolgens Daryl Gurney en Rob Cross kansloos. „Sommige mensen strompelen over de finishlijn. Van Gerwen, hij is een finisher. Na Phil Taylor dachten dat we nooit meer zo’n iemand zouden zien. Maar Michael is ook een kampioen van de mensen.”

Taylor zegevierde in totaal zes keer in de Premier League, sinds die competitie in 2005 werd gestart. De vraag lijkt niet of, maar wanneer Van Gerwen dat aantal eindzeges zal overtreffen.

