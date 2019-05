Vitesse houdt stand in Utrecht

Al zullen de Arnhemmers het meest tevreden zijn met het resultaat in de Galgenwaard: 1-1. Komende dinsdag staat de return in Arnhem op de rol.

Na achttien minuten voetbal nam Utrecht een voorsprong in de Galgenwaard. Sander Van de Streek opende de score na een hoekschop. Dertien minuten later produceerde Vitesse het belangrijke uitdoelpunt. Tim Matavz tikte de gelijkmaker erin.

Navarone Foor in duel met Simon Gustafson. Ⓒ BSR Agency

Vlak na het doelpunt van Vitesse had Gyrano Kerk de thuisploeg opnieuw op voorsprong moeten zetten. Simon Gustafson zette Gyrno Kerk alleen voor keeper Remko Pasveer, maar de reuzenkans was niet aan de aanvaller besteed. Via de paal stuiterde de bal terug het veld in.

In de tweede helft was Utrecht wat beter, maar kwam de ploeg van trainer Dick Advocaat net als Vitesse niet meer tot scoren. Vorig seizoen speelden beide elftallen ook tegen elkaar in de finale. Destijds won Vitesse.

Nick Marsman stond voor de eerste keer dit seizoen in het doel bij FC Utrecht, vanwege een blessure aan een vinger van de Deen David Jensen.