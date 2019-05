Wiegman heeft keeperskeuze gemaakt

De doelvrouw van Arsenal krijgt de voorkeur boven Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), die in de play-offs voor de wereldtitelstrijd nog de eerste keepster was. „We kijken allereerst naar kwaliteit. We hebben gewikt en gewogen en dan komen we hierop uit”, lichtte Wiegman toe.

De 33-jarige Geurts was jarenlang de nummer 1, maar in de aanloop naar het gewonnen EK van 2017 moest ze haar basisplaats afstaan aan de vier jaar jongere Van Veenendaal. Op haar beurt belandde Van Veenendaal bij haar club op de bank en in de play-offs voor het WK kreeg Geurts weer de voorkeur. De laatste weken stond Van Veenendaal weer onder de lat bij Arsenal, waarmee ze landskampioen werd van Engeland.

„We hebben verschillende keepsters en hebben gekeken naar hoe ze er nu op staan”, aldus Wiegman, die Van Veenendaal al in de basis zet bij de oefenwedstrijd tegen Australië volgende week zaterdag in Eindhoven. Drie dagen later vliegt de bondscoach met haar selectie van 23 vrouwen naar Le Havre. In deze kustplaats in Normandië begint de Europees kampioen op dinsdag 11 juni aan het WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Op zaterdag 15 juni is Kameroen in Valenciennes de tweede tegenstander en Oranje sluit de groepsfase op donderdag 20 juni in Reims af tegen Canada.