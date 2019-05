’Vitesse-spelers kunnen amper nog op benen staan’

„Sommige jongens kunnen amper nog op hun benen staan, maar we moeten door”, aldus Bryan Linssen. „Nu moeten we ons nog één keer opladen en dat gaat lukken. We zijn tevreden met deze 1-1. Het is een goede uitgangspositie. Maar we hebben het wel moeilijk gehad.”

„Het was een veldslag”, erkende FC Utrecht-trainer Dick Advocaat. „Dan moet je ook een beetje geluk hebben.” Dinsdag is de return. Vorig jaar won Vitesse ten koste van FC Utrecht de play-offs.

„We speelden met veel jongens die dit seizoen amper minuten hebben gemaakt”, zei aanvoerder van FC Utrecht, Willem Janssen, bij FOX Sports. „Die verdienen een groot compliment. Het was een geweldige wedstrijd, van twee kanten. Goed voetbal, mooie kansen en twee clubs die tot het uiterste gaan.”