Bertens: ’Dat heeft geen enkele zin’

Kiki Bertens tijdens haar persconferentie. Ⓒ Hollandse Hoogte

PARIJS - Ze lijkt een tikje trots, maar is ook wel een beetje verlegen. Kiki Bertens staat in de grote mediaruimte van Roland Garros de internationale pers te woord. Rafael Nadal is net geweest, Roger Federer en Novak Djokovic zullen straks op dezelfde stoel zitten. „Ik ben er niet zo mee bezig met wat anderen van mij vinden”, zegt Bertens dapper. „Ik probeer dezelfde Kiki te blijven.”