Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Voor Tottenham Hotspur, maar ook voor Harry Kane valt te hopen dat de spits op tijd fit is voor de finale van de Champions League volgende week zaterdag tegen Liverpool. Terwijl hij eveneens de hoop is van Engeland, dat op 6 juni in Portugal het Nederlands elftal treft in het kader van de Nations League.