’Weghorst kan niveau halen van Mandzukic’

„Waar de Engelsen Harry Kane als centrumspits hebben daar doet bondscoach Ronald Koeman het met Memphis Depay omdat zijn pure centrumspitsen Luuk de Jong en Wout Weghorst te kort komen voor een basisplaats bij het Nederlands elftal”, schrijft de voormalig topspits van onder meer PSV en het Nederlands elftal.

„Beide centrumspitsen beleefden een geweldig jaar bij respectievelijk PSV en VfL Wolfsburg, haalden het maximale uit hun kwaliteiten, scoorden 28 en 17 doelpunten en ontwikkelden zich afgelopen seizoen ook als beter meevoetballende spitsen. Zo spelend als afgelopen seizoen zit De Jong aan zijn plafond”, beweert Kieft.

„Van Weghorst durf ik dat niet te zeggen. Ik heb al zo vaak beweerd dat hij aan zijn top zit, maar iedere keer verrast hij me en wordt een betere spits. Hoe ver hij kan reiken en waar zijn top ligt, ik weet het niet. Misschien dat Weghorst ooit het niveau haalt van iemand als Mario Mandzukic. De Kroaat mist de individuele kwaliteit om iets te forceren, maar is een goede afmaker, balvast, iemand die een ruime voldoende scoort in de combinatie en een lastige klant is voor zijn tegenstanders.”

