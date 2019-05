’Kiki’s zwakte is nu haar kracht’

Marcella Mesker Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Ze werd in de afgelopen week 60, maar over haar leeftijd wil Marcella Mesker bij voorkeur geen woord kwijt. Over Kiki Bertens, vanaf morgen één van de favorieten op Roland Garros, praat de energieke ex-topspeelster wel graag. Als commentator voor radio en televisie volgt ze Neerlands beste tennisster al jarenlang op de voet. Kan Bertens in de komende dagen de druk aan? Mesker: „Ja dat kan ze. Kiki is volwassen geworden.”