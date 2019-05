Sprookje van Grim nog lang niet ten einde

Fred Grim kan met RKC promotie naar de Eredivisie afdwingen, maar dan moet het wel afrekenen met Go Ahead Eagles. Ⓒ BSR/Soccrates

WAALWIJK - Het is één groot gekkenhuis op Sportpark Olympia, waar een run is ontstaan op de laatste kaartjes voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Groepjes supporters, van jong tot oud, dromen hardop van een terugkeer naar de Eredivisie. In dit decor moet RKC-coach Fred Grim bij zijn troepen de rust zien te bewaren. Laat dat maar aan de 53-jarige Amsterdammer over.