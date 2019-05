’Dit is zijn laatste kans op een podiumplek

Bauke Mollema klimt naar de top van het klassement Ⓒ BSR/Soccrates

CERESOLE REALE - Met Bauke Mollema gebeuren wel vaker onverwachte dingen. Zo koos hij afgelopen winter voor de Giro d’Italia, terwijl de Groninger er na twee visites zo goed de balen van had dat hij er nooit meer zou terugkeren. Gisteren, in de eerste grote bergrit, was het niet aan hem zich te bemoeien met de ontsnappingspogingen. Mollema deed het wel, won bijna en pakte zo weer ’gratis’ tijd op zijn concurrenten.