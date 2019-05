Benschop: ’Voor Sparta maak ik een uitzondering’

Zowel Sparta-topscorer Lars Veldwijk als De Graafschap-spits Charlison Benschop wacht een mooi toetje van het seizoen in de vorm van een groot landentoernooi, maar eerst gaan de internationals van respectievelijk Zuid-Afrika en Curacao strijden om een plek in de Eredivisie.

Het was nog even de vraag of Benschop wel kon aantreden op Het Kasteel, want Sparta speelt op kunstgras en daar heeft de van het Duitse FC Ingolstadt gehuurde spits allerbelabberdste ervaringen mee. „Ik heb zeven jaar niet op kunstgras gespeeld. In Duitsland komt dat helemaal niet voor. Als ik dan van natuurgras naar kunstgras ga, krijg ik last van mijn onderrug en trekt het naar mijn hamstrings. De ondergrond is te hard. Na de uitwedstrijden tegen PEC Zwolle en VVV had ik last en daarom heb ik niet gespeeld uit tegen SC Cambuur. Maar voor Sparta-uit wil ik een uitzondering maken. Dit is een finale en hier wil ik het risico voor nemen”

Spelers van De Graafschap (Charlison Benschop tweede van links) vieren feest na het behalen van de finale van de nacompetitie. Ⓒ BSR/Soccrates

Benschop heeft een drukke, maar mooie zomer voor de boeg. „Ik heb geen vakantie. Eerst vlieg ik naar Mallorca, waar ik op 2 juni in het huwelijk ga treden. Dan gaan we met de nationale ploeg van Curacao naar Thailand voor de King’s Cup, een voorbereidingstoernooi voor de Gold Cup in de Verenigde Staten. Die gaat voor ons op 18 juni van start tegen El Salvador en daarna spelen we in de groepsfase ook nog tegen Honduras en Jamaica. We hebben een leuk team en mooie wedstrijden om te spelen. Ik kijk er enorm naar uit.”

„We moeten niet met poep in de broek naar Sparta gaan, want dan hoeven we die wedstrijd niet eens meer te spelen. We moeten van onze eigen kwaliteit uitgaan en daar het beste eruit zien te halen.”