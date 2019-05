Advocaat: ’Dat doet mij niet zo veel’

In de Galgenwaard vielen de spelers om als bosjes. Het werd een ware slijtageslag tijdens de finale van de playoffs om Europees voetbal tussen FC Utrecht en Vitesse. „Het was wachten tot er eentje in zou storten”, zei Advocaat na afloop tegen Fox Sports. „Beide partijen konden niks meer geven dan ze deden.”

FC Utrecht kwam in eigen stadion niet verder dan een 1-1 gelijkspel, terwijl de ploeg van Advocaat de grotere kansen had. „Daar moeten minstens twee of drie van zitten. Vitesse was niet gevaarlijk bij ons doel geweest”, zegt de oefenmeester, die zijn ploeg overigens niks verwijt.

„Na afloop riepen de spelers: ’nu weer dinsdag!’ Dan willen ze de tegenstander afmatten. Ze hebben gewoon alles gegeven en dat vraag je als trainer”, zegt de positief gestemde oud-bondscoach van Oranje, die tegen het eind van de wedstrijd - ondanks de vermoeidheid van de spelers - pas laat wisselde. „Als je verliest is het dodelijk en als je wisselt gooi je alles open. Tien minuten voor het einde wisselen, dan kun je dat wat meer permitteren.”

Dinsdag reist Advocaat met Utrecht af naar Arnhem, waar de beslissing gaat vallen welke club volgend seizoen de voorrondes van de Europa League instroomt. Mocht Utrecht het redden, dan zal Advocaat daar niet bij zijn, die heeft zijn laatste wedstrijd in de Galgenwaard achter de rug. „Als trainer wel ja”, lacht Advocaat. „Ik heb er helemaal niet aan gedacht. Ik heb het vaker meegemaakt en het doet mij niet zo veel. Ik heb een heel leuk jaar gehad met de jongens, alles is echt zo snel gegaan. De jongens hebben het goed gedaan.”

