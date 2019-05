Tweede dreun op rij voor De Boer en Atlanta

Het stroeve begin van De Boer in de Major League Soccer werd snel vergeten in Atlanta toen hij met zijn team vijf overwinningen op rij boekte en daarbij geen één tegentreffer incasseerde.

De stijgende lijn was ingezet, maar die werd na een zeer zwakke vertoning in The Big Apple door New York Red Bulls de kop ingedrukt. Red Bulls stond na 35 minuten met een man minder, maar de mannen van De Boer konden daar niet van profiteren. Sterker nog, ze verloren met 1-0.

Atlanta United kon zich een speelronde later niet herpakken tegen Real Salt Lake, de nummer vijf van de Western Conference. De Boer leek af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, maar in de laatste minuten van de wedstrijd diende Jefferson Savarino Atlanta United alsnog een nederlaag toe. Het betekende het tweede verlies op rij voor de oud-trainer van Ajax.

Nog geen man overboord, want inmiddels heeft De Boer zich met Atlanta United in de bovenste regionen van de Eastern Conference van de MLS genesteld. De regerend landskampioen staat nog altijd vierde, met 20 punten uit dertien wedstrijden. Koploper is Philidelphia Union, dat na evenveel wedstrijden vier punten meer pakte.