LIVE Ajax vecht mét Brobbey voor laatste kans tegen Liverpool

Volg Ajax - Liverpool op de voet via ons liveblog:

Jorge Sánchez start weer als rechtsback, Steven Berghuis begint links op het middenveld. Brian Brobbey is weer de centrumspits van de thuisploeg.

Opstelling Ajax:

Pasveer; Sánchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Bergwijn, Brobbey, Tadic. #ajaliv

Ook Liverpool heeft de eerst elf bekendgemaakt. Virgil van Dijk begint zoals verwacht in de basis.

Ajax kan alleen nog in punten gelijk eindigen met Liverpool als het de laatste twee groepsduels wint. Liverpool is zeker van een plek in de achtste finales als het minimaal 1 punt haalt in de afsluitende poulewedstrijden tegen Ajax en Napoli, dat al zeker is van een plaats bij de laatste zestien ploegen van de Champions League.

Brian Brobbey Ⓒ ANP/HH

Bekijk het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken