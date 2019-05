Postobon stapt uit wielersport na dopingdrama

Het team werd de afgelopen week door de internationale wielerunie (UCI) voorlopig geschorst nadat naar buiten was gekomen dat renner Juan José Amadar positief had getest op de anabole steroïde boldenone. In april was zijn ploegmakker Wilmar Paredes al betrapt op gebruik van epo.

Het bedrijf achter Manzana Postobon wacht de contra-expertises niet af en kondigde in een verklaring aan onmiddellijk te stoppen met de ploeg. „We hebben als team ethiek en een dopingvrije sport altijd hoog in het vaandel gedragen. Gezien de recente ontwikkelingen met dopingzaken rond het team hebben we besloten ons terug te trekken uit nationale en internationale wedstrijden”, aldus grote baas Alejandro Restrepo.