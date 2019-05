Stewart: ’Hamilton kan zijn emoties uitschakelen’

Het raceweekend in Monte Carlo staat in het teken van de overleden Formule 1-legende. Meerdere coureurs eren Lauda met hun bolides en Ferrari zal bijvoorbeeld met rode halo’s rijden ter nagedachtenis van Lauda.

Voor iedereen die de autosport een warm hart toedraagt sloeg het overlijden van Lauda in als een bom. „Het is heel erg verdrietig dat Niki overleden is. Hij was een goede vriend van me en het kwam als een shock toen ik het nieuws hoorde”, aldus Stewart in gesprek met Motorsport.com.

Emoties

Voor Mercedes komt de klap ook hard aan, denkt Stewart, en al helemaal bij Hamilton, die een hechte band had met Lauda.

Bekijk ook: Hamilton heeft tijd nodig na overlijden Lauda

Ondanks alle emoties denkt Stewart dat de huidig wereldkampioen goed met de omstandigheden om kan gaan. „Lewis kan die emoties uitschakelen als de race begint en de lichten doven. Je bent als coureur op dat moment bezig met het besturen van het meest geavanceerde stukje techniek ter wereld.”

Jochen Rindt

Stewart maakte in zijn tijd een soortgelijke situatie mee en spreekt dus uit ervaring. Toen de drievoudig wereldkampioen zelf nog achter het stuur zat overleed Jochen Rindt in 1970 na een crash tijdens een kwalificatieronde in Monza. „Nog geen uur na het overleden van Jochen, en dat is iets wat ik nooit zal vergeten, stapte ik huilend in de auto en kwam ik er ook weer huilend uit. Maar ik had op dat moment wel mijn snelste ronde ooit gereden op Monza.”

Stewart vertelt verder: „Het managen van mijn gedachten was belangrijk voor me, dat is waarom ik nu nog altijd leef. In mijn tijd waren er heel veel doden. Op een bepaald moment ging één op de drie dood tijdens een race. Ik ben 57 mensen verloren die ik zag als mijn vrienden. Je moest mentaal heel sterk in je schoenen staan. Ik denk dat Lewis Hamilton er op dezelfde manier mee om zal gaan als ik in die tijd deed.”

Bekijk ook: Balende Verstappen zesde tijdens tweede vrije training