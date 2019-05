Sport Kort: Van Vleuten zesde in Baskenland

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

21.14 uur: Jumbo-Visma gaat ook na de tweede dag van de Hammer Series in Stavanger aan kop in het klassement. De Nederlandse wielerploeg moest tijdens het tweede onderdeel, de sprintkoers, wel genoegen nemen met de zesde plaats. De ploeg had een dag eerder de klimkoers gewonnen. Hoewel Jumbo-Visma met Dylan Groenewegen een van de sterkste sprinters van dit moment in de ploeg had zitten, kwam het niet verder dan plek 6. Zowel Groenewegen als Mike Teunissen moest lossen toen het peloton halverwege de koers in stukken brak. De winst in de sprintkoers ging naar Deceuninck - Quick-Step, voor Team Sunweb (tweede) en Mitchelton-Scott (derde). In het klassement na twee dagen leidt Jumbo-Visma met 1494 punten, gevolgd door Sunweb met 1357.

21.11 uur: Annemiek van Vleuten heeft de Baskische etappekoers Emakumeen Bira afgesloten als nummer 6 van het klassement. De eindzege ging naar de Italiaanse Elisa Longo Borghini, die dankzij winst van de slotetappe Amanda Spratt aftroefde. „Ik heb tot één kilometer van de streep alles gegeven om het gat te dichten”, zei Van Vleuten na de slotetappe. „We kwamen heel dichtbij, maar Elisa was twee seconden ’te sterk’ vandaag.”

20.37 uur: De Oekraïense tennisster Dajana Jastremska reist met een titel af naar Roland Garros, dat zondag begint. De pas 19-jarige Jastremska versloeg in de finale van het WTA-toernooi van Straatsburg de Française Caroline Garcia met 6-4 5-7 7-6 (3). In Nürnberg ging de eindzege naar de Russin Jula Putintseva. Zij kwam in de eindstrijd terug tegen de Sloveense Tamara Zidansek. Het werd 4-6 6-4 6-2.

17:36 uur: de hockeyers van Kampong hebben in de strijd om het landskampioenschap een derde en beslissende wedstrijd afgedwongen. De Utrechtse club won bij Bloemendaal, na een achterstand, met 2-1. Al in de tweede minuut maakte Yannick van der Drift met een backhand de 1-0 voor Bloemendaal en de eerste landstitel sinds 2010 leek daarmee aanstaande. Boet Phijffer en Jip Janssen zorgden ervoor dat Bloemendaal toch nog teleurgesteld afdroop. Het eerste finaleduel werd in Utrecht met 2-1 gewonnen door Bloemendaal. Zondag om 16.00 uur volgt de beslissende wedstrijd, opnieuw op het complex van Bloemendaal. Kampong werd de afgelopen twee jaar kampioen in de hoofdklasse.

17:12 uur: zeilster Marit Bouwmeester is op het EK Laser Radial in Portugal als tweede geëindigd. De Europese titel ging naar de Deense Anne-Marie Rindom. Op de WK in het Deense Aarhus moest olympisch kampioene Bouwmeester ook genoegen nemen met zilver. Op de slotdag in Porto eindigde ze als vierde en als eerste. De afgelopen drie jaar werd de 30-jarige Bouwmeester steeds Europees kampioene in de Laser Radial. Daphne van der Vaart eindigde als zevende in het klassement.

14:31 uur: Adam Maher (25) heeft over belangstelling niet te klagen. De afgelopen periode heeft een keur aan clubs de interesse in Maher kenbaar gemaakt. Onder andere Blackburn Rovers, Queens Park Rangers, Fenerbahçe, Brescia en Celtic en vanuit Nederland Vitesse hebben zich voor hem gemeld. Maher draaide een goed seizoen, kon langer bij AZ blijven, maar besloot gebruik te maken van zijn transfervrije status.

14:18 uur: Paris Saint-Germain heeft het contract van coach Thomas Tuchel verlengd. Zijn nieuwe verbintenis loopt tot de zomer van 2021. Door de contractverlenging komt er een einde aan de geruchten dat PSG een nieuwe trainer wil aanstellen.

13:58 uur: zeiler Pieter-Jan Postma heeft een punt gezet achter zijn topsportcarrière. De 37-jarige Fries heeft zijn boot zelfs al verkocht, vertelde hij op Omrop Fryslân. Hij nam zijn besluit kort na het EK Finn in Athene, toen voor hem duidelijk werd dat hij niet zal deelnemen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Postma verloor de kwalificatiestrijd van Nicholas Heiner.

Anne van Dam Ⓒ AFP

10.39 uur: Anne van Dam moet haar draai nog vinden op de Amerikaanse tour LPGA. De Nederlandse golfster haalde de cut niet in het Pure Silk Championship in Williamsburg. Hoewel ze een prima tweede ronde aflegde van 69 slagen (twee onder par), kon ze de schade van haar slechte eerste ronde van 77 slagen (zes boven par) niet meer repareren. Ze had vier slagen te veel om in het weekeinde te mogen meespelen om het prijzengeld.