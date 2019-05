Live: Sparta ontvangt De Graafschap

Volg hier Sparta - De Graafschap via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

De Rotterdammers hadden weinig moeite met TOP Oss en kunnen mogelijk na één jaar weer terugkeren op het hoogste niveau in Nederland. De Graafschap was te sterk voor Cambuur en strijdt voor een nieuw seizoen in de Eredivisie.

20.45 uur: Sparta Rotterdam - De Graafschap

Eerder op de avond eindigde het duel tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles in 0-0.

Volg hier Sparta - De Graafschap via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.