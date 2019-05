Koeman traint voorlopig met onvolledig Oranje

De bondscoach oefent in Zeist nog niet met alle internationals van zijn voorlopige selectie.Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum ontbreken nog. Ze spelen volgende week zaterdag met Liverpool de finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Ook Jasper Cillessen, Memphis Depay, Marten de Roon, Kevin Strootman en Stefan de Vrij zijn nog niet van de partij omdat ze nog verplichtingen met hun club hebben.

Quincy Promes sluit zondag aan omdat hij nog met Sevilla in Tanzania actief is. Koeman maakt maandag bekend met welke 23 spelers hij vrijdag naar Portugal vertrekt.

Oranje plaatste zich voor de finaleronde van de Nations League door verrassend als eerste te eindigen in een poule met Frankrijk en Duitsland. Ook Engeland, Zwitserland en gastland Portugal zijn nog in de race om de hoofdprijs van de nieuwe competitie voor landenteams van de UEFA.

Het Nederlands elftal opent de finaleronde van de Nations League op 6 juni met een wedstrijd tegen Engeland in Guimarães. Drie dagen later staat de finale of een wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland op het programma.