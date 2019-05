’Giro geen duel tussen Roglic en Nibali alleen’

Op het programma staan twee bergen van de eerste categorie en twee van de tweede. De slotklim is er eentje van categorie 3. De eerste klim ligt vrij snel na de start en is zo’n zeven kilometer lang. De langste klim van de dag telt echter 13,8 kilometer. Het slotstuk richting aankomstplaats Courmayeur gaat nog over een lengte van acht kilometer, waarbij de stijgingspercentages oplopen tot zo’n negen procent. Ook daar kunnen tussen de favorieten zeker nog verschillen optreden.

Mollema staat na twee weken koersen minder dan een minuut achter de topfavoriet Primoz Roglic, de huidige nummer 2. De voorlopige leider in de Ronde van Italië is immers Jan Polanc. Vincenzo Nibali zit een goede minuut achter Nollema, en de rest mag de borst zeker nat maken. Mollema is gekend als een toonbeeld van onverzettelijkheid. Die zal knokken tot hij erbij neervalt. Tien tellen scheiden hem van het podium. Snel maar weer vergeten, zal hij zeggen. Er komt nog zoveel.

Dat beaamt zijn Trek Segafredo-ploegleider Kim Andersen ook. De Deen strooit niet zoveel met complimenten, maar beweert dat hij sinds de start van de Giro in Bologna de ’beste Bauke ziet’ sinds hij voor de ploeg uitkomt. „Hij is relaxt en zo verschrikkelijk gemotiveerd.” Bij die pluim laat hij het. „Ik denk…, ik denk. Dit is misschien zijn laatste kans op een podiumplek. Dat heb ik hem niet gezegd hoor. Maar ik gun het hem zo dat het eindelijk lukt…”

Roglic en Nibali zijn nog altijd de grote favorieten, maar zullen zeker op hun hoede zijn. Zo wijst Addy Engels (Jumbo-Visma) alle dagen op de gevaren voor Roglic, of ze nou uit het kamp van Astana (Lopez), Movistar (Landa, Carapaz), Katusha (Zakarin) of Trek (Mollema) komen. Maar tijdens de koers wordt ook duidelijk dat Jumbo-Visma vooral rekening houdt met één man: Nibali. Die geslepen vos van Bahrain krijgt geen meter ruimte te veel, zo liet de Sloveen vrijdag in de finale van de dertiende etappe zien. „Toch beschouw ik deze Giro niet als een duel tussen Nibali en Roglic, al hebben ze elkaar een beetje geprobeerd te testen. We zijn echt nog niet voorgoed verlost van jongens als Yates en Lopez. Zeker de laatste niet: hij verloor alleen tijd door materiaalpech”, oordeelde de Drentse teamchef.

Alle overige podiumdromers mochten vrijdag hun gang gaan. Mollema en ritwinnaar Zakarin voorop, als voornaamste vertegenwoordigers van de kopgroep, maar daarnaast gunde Roglic (tweede in de rangschikking, 1.44 voor op Nibali) vrijwel iedereen de vrijheid om te avonturieren. „Primoz kan namelijk zijn energie het best gebruiken op de juiste momenten. Landa viel aan van ver, en dat kon omdat hij nog een grote achterstand had. Hij komt nu dichterbij en dat maakt hem gevaarlijker voor ons, maar net zo goed voor de andere concurrenten.”

Bekijk hier de uitslagen en de stand in het algemeen klassement van de Giro d’Italia.