Video: Vettel zet Ferrari tegen de muur

Door het incident kende de vrije training enig oponthoud. De Ferrari van Vettel was echter vrij snel weggetakeld, waardoor de coureurs op het stratencircuit weer op volle snelheid hun weg konden vervolgen. De vrije training van Vettel was wel voorbij.

Vettel beleeft tot op heden al geen lekker seizoen. In de eerste vijf races kwam hij slechts tot twee podiumplekken en dat was telkens ook nog eens achter de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Verder eindigde de Duitser tweemaal op een vierde plek en één keer op een vijfde positie.

In de strijd om de wereldtitel staat Vettel op een vierde stek achter Max Verstappen, maar nog wel net voor zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. De achterstand op leider Hamilton bedraagt inmiddels al 48 punten.

Bekijk hier de uitslagen in de vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco.