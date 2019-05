Verstappen sluit laatste training als vierde af

Ferrari kreeg naast de opsteker ook een domper te verwerken. Vettel parkeerde zijn bolide al in het eerste kwartier van oefensessie tegen de muur en moest daardoor zijn training voortijdig beëindigen. Zijn beschadigde Ferrari werd van het stratencircuit weggetakeld.

Hamilton zette donderdag in de eerste en tweede training nog de snelste tijd neer. Dit keer kwam de regerend wereldkampioen tot een derde tijd. Leclerc was dus sneller, maar ook zijn Mercedes-teamgenoot Bottas, die de tweede tijd klokte. De achterstand van de Mercedessen op Leclerc was zaterdag respectievelijk 0.053 en 0.213.

Verstappen kwam donderdag in de eerste sessie tot een tweede tijd, maar kampte in de tweede vrije training met de nodige problemen. Hij noteerde de zesde tijd en kwam tot slechts zeventien rondjes. „Er kwam wat rommel van de baan in de luchtinlaat en dat zorgde voor een radiatorlek. Dat kostte natuurlijk tijd. Over het algemeen is de snelheid wel goed.”

Bekijk hier de uitslagen in de vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco. De kwalificatie wordt om 15:00 uur verreden.