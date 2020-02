Sofia Kenin kust de beker na de eindzege van de Australian Open. Ⓒ AFP

Sofia Kenin, de nieuwe kampioene bij de Australian Open, is een hele speciale dame. Daar is iedereen het wel over eens nadat ze vandaag in de finale Garbine Muguruza versloeg. Maar de grote vraag is nu of de 21-jarige Amerikaanse in de toekomst goed met haar nieuwe status om kan gaan. Dat viel voor veel van haar voorgangsters niet mee.