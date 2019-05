Frans Timmermans op de bres voor Roda JC

„Het mag ons niet gebeuren dat Roda in de afgrond valt”, zegt Timmermans, zelf een groot Roda-fan, in een zelfgemaakt filmpje.

Roda JC heeft een begrotingstekort van 900.000 euro en eigenaar Frits Schrouff heeft laten weten dat hij niet langer geld wil steken in de club, die een roemrucht verleden in de eredivisie heeft, maar dit seizoen weinig had in te brengen in de eerste divisie. Een faillissement dreigt voor de club.

Supporters zijn al bezig om geld binnen te halen via crowdfunding en Timmermans wijst in zijn filmpje op het belang ervan, „Ik roep iedereen met een Rodahart en die geel-zwart denkt op na te denken hoe ze de club kan helpen. Roda moet weer een club van de supporters worden, die binding met de regio heeft en in de Eredivisie meedoet om de prijzen.”

