Hockeyvrouwen Amsterdam zorgen voor sensatie

De hoofdstedelijke zegetocht is opmerkelijk omdat Den Bosch de afgelopen decennia grossierde in kampioenschappen. Van de laatste 21 landstitels werden er negentien in de uit haar voegen barstende prijzenkast aan de Oosterplas bijgezet.

Twijfels

Ook dit seizoen was de geel-zwarte brigade de torenhoge favoriet voor het nationale hockeygoud. Maar nadat de ploeg uitgerekend in het Amsterdamse Bos de Europese titel verspeelde aan Amsterdam, sloop er de nodige twijfel in de Bossche selectie. Aan Amsterdamse zijde ontstond het geloof dat er eindelijk weer eens wat te halen viel tegen de Brabantse grootmacht.

Terwijl Amsterdam in de halve finale in tweeën afrekende met Oranje-Rood, was het opvallend genoeg Den Bosch dat de meeste moeite had om de eindstrijd te halen. Het leed in Bilthoven zelfs een gevoelige nederlaag tegen SCHC en had een beslissingsduel nodig om zich van de Gooise equipe te ontdoen.

Nadat Amsterdam het eerste finaleduel in het eigen Wagener Stadion zeer tegen de verhouding in over de streep had weten te trekken, speelde het de tweede wedstrijd in Den Bosch als een ware kampioen. Met vlotte combinaties en technische hoogstandjes werden de vijandelijke stellingen uiteengeregen.

De titel is binnen voor Amsterdam. Ⓒ BSR Agency

Vega opende al vroeg in de wedstrijd de score. Ze werd door Marijn Veen op magnifieke wijze en met de backhand bij de tweede paal vrijgespeeld. De middenveldster die in het eerste finaleduel ook al had gescoord, hoefde alleen nog maar haar stick tegen de bal te leggen.

Beslissing

In een duel waar eigenlijk maar één ploeg echt hockeyde, viel al voor rust de beslissing. Het was Sosha Benninga die slim een strafcorner versierde. Die corner leverde opnieuw een corner op. Amsterdam besloot een variant uit de hoge hoed te toveren. De Bossche keepster Josine Koning wist op de eerste doelpoging nog redding te brengen, maar op de rebound van oud-gediende Van Male had ze geen antwoord.

Het was voor de 30-jarige ex-international een memorabele treffer, omdat het tweede en beslissende finaleduel haar allerlaatste als tophockeyster betrof. Van Male, in het bezit van een olympische gouden en zilveren medaille, hangt haar stick aan de spreekwoordelijke wilgen.