Live Formule 1: Verstappen snel in kwalificatie

Een positie op de eerste twee startrijen is belangrijk voor Verstappen. Het stratencircuit van Monaco leent zich nauwelijks voor inhaalacties. Daarbij zijn de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dit seizoen vooralsnog oppermachtig.

Verstappen boekte in de drie vrije trainingen wisselende resultaten. Zo begon de 21-jarige Nederlander donderdag de eerste sessie met een tweede plek, maar kende in de tweede vrije training de nodige problemen en eindigde toen als zesde. Bij de laatste oefenssessie op zaterdag klokte Verstappen de vierde tijd. Hamilton was de snelste in de eerste twee vrije trainingen, waarna zaterdag de naam van Ferrari-coureur Charles Leclerc bovenaan het lijstje prijkte.

