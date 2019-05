Zware domper voor Ferrari in Monaco

Leclerc maakte eerder in de kwalificatie al een fout en hield zijn bolide nog maar net in bedwang en voorkwam daarmee op het nippertje een crash. Daarna bleef hij te lang binnen staan en zag dat de ene na de andere coureur uiteindelijk sneller was. De (mogelijke) consequenties drongen binnen het team echter te laat door.

Opvallend was dat Leclerc zaterdagmiddag in de laatste vrije training nog de snelste tijd op de klokken had gezet. In die oefensessie crashte overigens zijn teamgenoot Sebastian Vettel nog. De viervoudig wereldkampioen parkeerde zijn Ferrari tegen de muur, maar kon later wel gewoon aan de kwalificatie deelnemen.