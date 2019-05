Verstappen doet goede zaken in Monaco

Verstappen miste vorig jaar nog de kwalificatie vanwege een crash in de derde vrije training. De oefensessies verliepen de afgelopen dagen een stuk beter met een achtereenvolgens tweede, zesde en vierde positie. In de eerste sector van de kwalificatie kwam de topcoureur van Red Bull direct goed voor de dag. Daarin klokte hij 1:11.597. Op dat moment goed voor een vierde tijd.

Blunder Ferrari

Sebastian Vettel, die zaterdag in de laatste vrije training nog crashte, noteerde in het slot van Q1 verrassend de snelste tijd. Echt reden tot juichen was er niet voor Ferrari, want Charles Leclerc werd al voortijdig geëlimineerd. Hij eindigde door een grote inschattingsfout van de Italiaanse renstal als zestiende. De leiding van Ferrari liet hem in het slotstuk van Q1 binnen. De Franse thuisrijder was eerder op de dag nog de beste in de derde en laatste vrije training. Hamilton en Bottas waren in Q1 met 1:11.542 en 1:11.562 de snelste coureurs.

Bekijk ook: Zware domper voor Ferrari in Monaco

Voor Charles Leclerc liep de kwalificatie op een drama uit. Ⓒ AFP

Mercedes verscheen tijdens de kwalificatie met een rode halo op de bolides, met de begeleidende tekst ’Niki, we miss you’. Daarmee bracht de renstal een eerbetoon aan de eerder deze week overleden Niki Lauda, die altijd een rode pet droeg.

Pole position

Verstappen verbeterde zich in Q2 op indrukwekkende wijze. Met een tijd van 1:10.618 liet hij op dat moment Bottas en Hamilton achter zich en lag daarmee even op koers voor pole position. Mercedes herstelde in Q3 echter de pikorde. Met 1:10.252 dook Bottas direct aan het begin van de laatste sector onder de eerdere toptijd van Verstappen. Pole position was met een baanrecord van 1:10.166 uiteindelijk toch voor Hamilton. Verstappen eindigde zo als derde. Vettel kwalificeerde zich als vierde. Pierre Gasly, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, werd vijfde.

Bekijk ook: Verstappen is monteurs dankbaar

Vooralsnog heerst Mercedes in het lopende seizoen, waar zondag in Monaco de zesde Grand Prix op de rol staat. De eerste vijf races leverden niet alleen vijf overwinningen op, maar ook nog eens vijfmaal een één-tweetje. Hamilton en Bottas namen telkens de eerste twee plekken voor hun rekening, waarbij regerend wereldkampioen Hamilton uiteindelijk drie zeges boekte.

Lewis Hamilton in zijn Mercedes, waarbij de rode halo ter nagedachtenis aan de overleden Niki Lauda goed zichtbaar is. Ⓒ BSR Agency

Bekijk ook: Verstappen sluit laatste training als vierde af

Bekijk hier de uitslagen en de stand in de strijd om de wereldtitel.