Kampioenswedstrijd Ajax onder 19 tegen Feyenoord gestaakt na opstootje

Ouders van spelers van Feyenoord werden op de hoofdtribune belaagd door fans van Ajax, waaronder enkele hooligans die al eens eerder opdoken bij rellen. Op de tribune zaten ook de kinderen van Dirk Kuyt, de coach van Feyenoord onder 19. Bij het jeugdteam van Ajax staat John Heitinga aan het roer.

De ongeregeldheden ontstonden nadat Feyenoord een grote kans kreeg en de meegereisde toeschouwers daarom begonnen te juichen. De wedstrijd was op dat moment ruim een half uur bezig. De spelers gingen vervolgens naar de kleedkamers en niet veel later besloot de scheidsrechter het duel definitief te staken. Feyenoord wilde niet meer verder spelen. „Binnen werd door Feyenoord vastgesteld dat de veiligheid van spelers, familieleden van spelers en andere genodigden van Feyenoord niet gewaarborgd kon worden”, meldt de Rotterdamse club in een verklaring.

Overigens waren er geen supporters van Feyenoord bij de kampioenswedstrijd welkom. Alleen familieleden van de spelers en genodigden door de Rotterdamse clubleiding werden op De Toekomst toegelaten . Desondanks ontstond er dus toch een dreigende sfeer. Tot grote rellen kwam het uiteindelijk niet, omdat de groepen snel uit elkaar werden gehaald. Dat gebeurde mede door toedoen van Kuyt en Heitinga.

Veilig

Rond 16.15 uur verlieten de Rotterdammers het complex van Ajax. Edwin van der Sar, algemeen directeur van de Amsterdamse club, kwam nog even poolshoogte nemen bij de spelersbus. „Alle aanwezige betrokkenen van Feyenoord hebben uiteindelijk veilig en ongedeerd het sportpark kunnen verlaten”, aldus de club.

De jeugdteams van Ajax en Feyenoord maken samen uit wie er kampioen wordt. De Rotterdammers hebben aan één punt voldoende voor de titel. Er was op het moment dat de ongeregeldheden uitbraken nog niet gescoord. Het is nog niet bekend of en wanneer de kampioenswedstrijd wordt hervat.

Bij het eerdere duel tussen beide teams in Rotterdam was er ook al een grimmige sfeer. Destijds was dat meer gericht richting de spelers van Ajax. Nieuwe ongeregeldheden hingen mede daardoor in de lucht, maar daarop heeft de Amsterdamse club niet voldoende geanticipeerd. Van de betrokken partijen wil vooralsnog niemand commentaar geven.

Onrust op de tribune bij het duel tussen Ajax onder 19 en Feyenoord onder 19. Ⓒ BSR Agency