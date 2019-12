Palacios kiest voor het Leverkusen van Bosz

De club kondigde de komst maandag aan op de website.

„We hebben Palacios lange tijd gevolgd, hij heeft ons absoluut overtuigd”, aldus sportdirecteur Simon Rolfes op de website van de club. „Hij past heel goed in ons team en in onze speelstijl”, voegde technisch directeur Rudi Völler daar aan toe.

Hoeveel Leverkusen betaalt voor de viervoudig international, is niet bekendgemaakt. Palacios tekende een contract tot juni 2025. „Ik ben heel blij dat ik snel voor Bayer 04 Leverkusen mag spelen, voor een club die al voor veel spelers uit Zuid-Amerika een thuis is geworden. Bayer 04 heeft hier in Argentinië een grote naam. Ik ben er trots op deel uit te mogen maken van deze ambitieuze club en kijk zeer uit naar de Bundesliga en Europese wedstrijden”, zegt Palacios op de site van de club.

Bailey

Trainer Bosz kan drie wedstrijden niet beschikken over Leverkusen-aanvaller Leon Bailey. De Jamaicaan heeft drie wedstrijden schorsing gekregen wegens de rode kaart die hij kreeg in het duel met 1. FC Köln. Ook kreeg hij een boete van 20.000 euro omdat hij in het duel tegenstander Kingsley Ehizibue in het gezicht sloeg.

Bayer Leverkusen en Bailey leggen zich neer bij de straf. Wel is de club boos op de vleugelspits. Bailey kreeg begin november ook al rood tegen Borussia Mönchengladbach. Het leverde hem een schorsing van twee duels en een boete van 20.000 euro op. De Jamaicaan vierde daarna zijn rentree met twee doelpunten tegen Bayern München (2-1).

Bailey kan pas op 26 januari weer in actie komen als zijn club het opneemt tegen Fortuna Düsseldorf.