Verstappen is monteurs dankbaar

,,Dit is mijn vijfde jaar, maar pas mijn derde kwalificatie in Monaco. Dus ik ben heel blij om derde te worden”, glimlachte Verstappen, die daarmee doelde op eerdere incidenten in Monaco. Hij eindigde op gepaste afstand van de ongenaakbare Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, maar ruim voor Sebastian Vettel (Ferrari). ,,En dan te bedenken dat er tien minuten voor de kwalificatie nog geen vloer onder mijn auto zat. De monteurs hebben een geweldige job verricht.”

Verstappen was niet meer in staat om aan het einde van Q3 zijn tijd te verbeteren, nadat hij in de tweede kwalificatiesessie nog de snelste tijd had neergezet. ,,Ik verloor in mijn eerste run tijd bij de eerste bocht omdat m’n achterbanden nog wat koud waren, maar reed nog wel een redelijke ronde. Daarna voelde ik al snel dat mijn banden koud waren, dus besloot ik verder geen risico meer te nemen en de tweede ronde af te breken.”

De Limburger beseft dat er tijdens de race in Monaco normaal gesproken weinig kansen zijn om te vechten voor de zege. ,,We zullen zien morgen, je moet een beetje geluk hebben. Voor nu ben ik blij met dit resultaat.”

