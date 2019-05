Alle ogen op Federer gericht bij Roland Garros

Roger Federer oefent in Parijs zijn service. Ⓒ Reuters

PARIJS - Fransen doen dingen graag net even iets anders dan in de rest van de wereld gebruikelijk is. Zo lunchen ze niet alleen laat en lang, maar laten ze ook hun belangrijkste tennisevenement een dagje langer duren dan de andere drie grandslamslamtoernooien. Zondag worden de eerste wedstrijden al gespeeld op Roland Garros en Roger Federer is de grote blikvanger.