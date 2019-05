Dominantie Mercedes ontmoedigt Verstappen niet

Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de GP van Monaco. Ⓒ BSR Agency

MONTE CARLO - Stel: zelfs op een circuit waar jouw team de laatste jaren tot de favorieten heeft behoord, is het dit jaar soevereine Mercedes niet te kloppen. Voor een doemdenker is er weinig meer voor nodig om zichzelf de put in te praten of de psycholoog op te zoeken. Max Verstappen laat echter zien hoe het ook kan, door richting de Grand Prix van Monaco opnieuw optimistisch te blijven en simpelweg te laten zien wat hij kan in zijn Red Bull.