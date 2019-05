Mollema ’gaat nog 100 procent voor het klassement’

„Teleurstellend om twee minuten te verliezen op mijn concurrenten en zelfs vier minuten op Richard Carapaz”, zei Mollema aan de finish. De 32-jarige Groninger kon op de voorlaatste klim, de Colle San Carlo, niet mee met de mannen voor het klassement.

Schade beperken

„Die klim was net wat te steil en te lang voor mij”, bekende Mollema. „Ik ben al na een paar kilometer op m’n eigen tempo omhoog gaan rijden. Het ontplofte helemaal op die lange klim. Zulke klimmen liggen mij sowieso niet zo goed. Op de top lag ik anderhalve minuut achter. In de afdaling heb ik geprobeerd de schade wat te beperken. Gisteren kon ik wat tijd pakken op die mannen, nu was het helaas omgekeerd. Maar volgens mij sta ik gewoon nog op de zesde plaats in het klassement, niets aan de hand dus.”

Zware week

Mollema kwam in Courmayeur als twaalfde over de streep, op 4.04 van ritwinnaar Carapaz. De renner uit Ecuador nam tevens de leiding in het algemeen klassement. Mollema heeft 2.58 achterstand op de klimmer van Movistar. „Ik ga nog steeds 100 procent voor het klassement. Ik denk dat volgende week wel meer renners een slechte dag gaan hebben. Ik heb de schade kunnen beperken, zo’n Zakarin verloor vandaag nog veel meer minuten. We hebben nog een week tot aan Verona en dat gaat een heel zware week worden. Er kan nog van alles gebeuren.”