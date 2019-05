De Vries zevende in sprintrace Monaco

De 24-jarige coureur uit Sneek had een dag eerder vanaf poleposition de hoofdrace op zijn naam geschreven. Dat betekende voor De Vries zijn tweede zege dit seizoen in de klasse die als voorportaal van de Formule 1 dient.

Bekijk ook: Winnende De Vries koel ondanks fileleed

De Fransman Anthoine Hubert zegevierde zaterdag in de sprintrace over dertig rondes. Hubert (22) bleef in zijn bolide van BWT Arden de Zwitser Louis Delétraz (tweede) en Guanyu Zhou uit China (derde) net voor. De Vries eindigde op bijna 17 seconden als zevende, waarmee hij twee punten voor het WK verdiende. Zijn Canadese rivaal Nicholas Latifi bleef als nummer 10 weliswaar buiten de punten, maar pakte wel twee punten omdat hij de snelste ronde klokte.

In het WK-klassement blijft het verschil tussen Latifi en De Vries daardoor één punt (95-94), in het voordeel van de Canadees.

Bekijk ook: Deal Nyck de Vries met Mercedes