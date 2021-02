Ajax in het gelijk gesteld door rechter in zaak tegen de gemeente Den Haag

De zaak werd aangespannen naar aanleiding van het besluit van burgemeester Pauline Krikke om geen uitsupporters toe te laten bij ADO Den Haag - Ajax op 24 januari 2019 (1-5). „Het bezwaar van Ajax tegen dat besluit is door de rechter gehonoreerd”, zo schrijft de club. „Weliswaar is deze wedstrijd al lang gespeeld, toch vindt de rechter dat Ajax wel degelijk een procesbelang heeft en wordt het bezwaar ontvankelijk verklaard.”

Volgens Ajax is het vooral een belangrijke zege met het oog op de toekomst. „Dit vonnis bevestigt dat het een besluit van de burgemeester is en niet van de thuisspelende club of uitsupporters worden toegelaten. Bovendien bevestigt de uitspraak dat de uitspelende club en zijn supporters vervolgens bij de rechter bezwaar kunnen maken tegen een besluit om uitsupporters niet toe te laten in het stadion. Dat is voor Ajax belangrijk, omdat de club er zich al geruime tijd hard voor maakt dat Ajacieden weer in het uitvak van ADO kunnen plaatsnemen.”

De gemeente Den Haag heeft zes weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.