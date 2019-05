Strijd om Eredivisie-ticket tussen RKC en Go Ahead nog volledig open

De toeschouwers in het Mandemakers Stadion kregen zelfs helemaal geen doelpunten te zien: 0-0. Dinsdag volgt de return in de Adelaarshorst in Deventer, waar wordt beslist welke club promoveert naar de Eredivisie.

Kansen Maatsen

De beste kansen in Waalwijk waren voor RKC. Darren Maatsen passeerde in de 35e minuut keeper Hobie Verhulst, maar hij zag hoe zijn slappe inzet nog van de lijn kon worden gehaald door verdediger Gino Bosz van Go Ahead. De spits van RKC scoorde een minuut later alsnog, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Maatsen schonk Kevin Vermeulen in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een open kans op de 1-0. Vermeulen trapte de bal via de grond echter over het doel van de Eagles, die zelf in de tweede helft weinig konden afdwingen. De ploeg van trainer John Stegeman, die in de halve finales FC Den Bosch versloeg, beperkte zich vooral tot het verdedigen van de 0-0. Voor eigen publiek in de Adelaarshorst hoopt Go Ahead een terugkeer naar de Eredivisie te kunnen afdwingen.

Excelsior

RKC zorgde in de halve finales van de play-offs voor een flinke verrassing door Excelsior over twee duels te verslaan (3-2). De Waalwijkers maakten daarmee een einde aan het verblijf van Excelsior op het hoogste niveau. RKC speelde in 2014 voor het laatst in de Eredivisie. Go Ahead Eagles degradeerde twee jaar geleden uit de hoogste afdeling.