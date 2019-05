Roglic, Nibali en.... Movistar!

Richard Carapaz komt over de finish in Courmayeur. Ⓒ BSR Agency

COURMAYEUR - Twee honden die vechten, en de derde die aan de haal gaat met het been. Was dat de juiste conclusie van weer een beklijvend Giro-gevecht tussen Primoz Roglic en Vincenzo Nibali in het gebergte? Addy Engels wist een minuut of tien na de veertiende etappe nog niet goed hoe hij de uitslag moest interpreteren. „Eerst maar eens van Primoz horen wat er onderweg allemaal is gebeurd”, zei hij peinzend. Maar dat Movistar een factor van belang wordt, moge duidelijk zijn.