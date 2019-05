Robben neemt met bekerwinst passend afscheid van Bayern

Net als in de kampioenswedstrijd had trainer Niko Kovac Robben en de eveneens vertrekkende Franck Ribery op de bank geposteerd. En net als vorige week was Robben daar opnieuw niet blij mee. Met een gezicht als een oorwurm zat de Nederlander in de eerste helft in de dug-out.

Lewandowski

Robben zag toe hoe Bayern na een half uur op voorsprong kwam via Robert Lewandowski. De Poolse spits kopte na een knappe aanval via Kingsley Coman en David Alaba op knappe wijze raak in de korte hoek. Lewandowski mocht van geluk spreken dat hij de openingstreffer in de wedstrijd mocht maken, want even eerder was de Bayern-spits goed weggekomen in zijn eigen strafschopgebied.

Nadat doelman Manuel Neuer eerst met behulp van de lat nog redding had gebracht, hinderde Lewandowski Leipzig-verdediger Ibrahima Konaté toen die de rebound wilde binnen werken. Scheidsrechter Tobias Stieler beoordeelde het voorval echter niet als een overtreding en ook de videoscheidsrechter legde de situatie niet uit als een penalty voor Leipzig.

Prachtgoal Coman

Twintig minuten voor tijd mocht Robben zijn entree maken als vervanger van Serge Gnabry, en vijf minuten later was het duel beslist. Coman leek een mislukt schot van Joshua Kimmich in een keer op doel te willen schieten, maar legde met een prachtige aanname de hele verdediging van Leipzig in de luren. Op zijn ziedende schot in de verre hoek had doelman Peter Gulacsi geen enkel antwoord.

In de jacht op de aansluitingstreffer gaf Leipzig de nodige ruimte weg en daarvan profiteerde andermaal Lewandowski in de slotfase. De Pool kon na een diepe bal alleen op doel af en stiftte behendig raak. En net als in de kampioenswedstrijd probeerde Robben nog een goaltje mee te pikken, maar dat was hem - ondanks een reuzenkans in de laatste minuut - nu niet gegeven. Met zijn achttiende prijs neemt de Nederlander echter wel in stijl afscheid van Der Rekordmeister.