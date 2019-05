Lawinegevaar in Giro: etappe ingekort

De beklimming van de beruchte Gavia is geschrapt, omdat de bergpas in de Italiaanse Alpen volledig is dichtgesneeuwd. Op sommige plekken ligt de sneeuw metershoog. De Gavia zou met een hoogte van 2618 meter het ’dak’ van deze Giro zijn.

De zestiende etappe is pas dinsdag, maar de organisatie besloot zaterdag al om het parcours aan te passen. „De weersverwachtingen worden steeds slechter en er is lawinegevaar”, zei koersdirecteur Mauro Vegni. „We kunnen de Gavia daarom helaas niet over. We bedanken de autoriteiten die van alles hebben geprobeerd om de originele route begaanbaar te maken.”

De etappe gaat nog steeds van Lovere naar Ponte di Legno, maar de route is ingekort van 226 naar 194 kilometer. Het zwaartepunt van de etappe is nu de beklimming van de Mortirolo, met de top op bijna 30 kilometer van de streep. Het peloton kan na de bergetappe van zondag even genieten van een rustdag.