Dost speelt de hoofdrol in Portugese bekerfinale

Dost leek de held van de avond te worden door als invaller in de verlenging de 2-1 te maken, maar in de 120e minuut dwong Porto via Felipe toch nog een beslissende penaltyreeks af. Daarin miste Dost de eerste strafschop, maar die misser werd zijn ploeg niet fataal.

Misser Pepe

Dost kwam in de 75e minuut in de ploeg voor Abdoulay Diaby en in de elfde minuut van de verlenging gleed hij de bal binnen na een voorzet vanaf links. Na de officiële speeltijd was de stand 1-1. Tiquinho Soares zette Porto in de 40e minuut op voorsprong met een kopbal en vlak voor rust maakte Bruno Fernandes gelijk met een diagonaal schot. Na de late 2-2 en de gemiste penalty van Dost leek Porto af te stevenen op winst, maar Pepe en Fernando misten ook vanaf elf meter. Sporting bleef verder foutloos en pakte de beker.

In 2015 won Sporting de Taça de Portugal voor het laatst. Vorig jaar verloor de club uit Lissabon (2-1) in de finale van CD Aves. Onlangs greep Porto ook al naast de landstitel. Tijdens de laatste speelronde werd Benfica kampioen. Sporting moest genoegen nemen met de derde plek.