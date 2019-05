Graafschap zet enorme stap richting lijfsbehoud

De ploeg van trainer Henk de Jong begon de finale van de play-offs om promotie/degradatie met een zege bij Sparta Rotterdam: 1-2. Youssef El Jebli verschafte de ’Superboeren’ in de blessuretijd met een rake strafschop een uitstekende uitgangspositie voor de return, dinsdag op De Vijverberg.

Sparta was nog wel vroeg op voorsprong gekomen via Adil Auassar, maar Nabil Bahoui trok de stand halverwege de tweede helft gelijk. Enkele minuten later werd de Rotterdamse verdediger Bart Vriends met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. El Jebli zorgde ervoor dat De Graafschap met een voorsprong begint aan het beslissende duel in Doetinchem.