Cillessen grijpt naast derde bekerzege op rij

De Nederlandse doelman, die net als in alle voorgaande bekerwedstrijden het doel mocht verdedigen, verloor met de Catalanen met 2-1 van Valencia.

Gameiro

Na een half uur keek Barcelona, dat zonder Luis Suarez maar mét Lionel Messi al tegen een 2-0 achterstand aan. Cillessen had het nakijken op een pegel van Kevin Gameiro en niet veel later verdubbelde Rodrigo de score, zodat Barça met een achterstand van twee goals de rust in ging.

Aansluitingstreffer

Coach Ernesto Valverde bracht aan het begin van de tweede helft meteen Malcom en Arturo Vidal, maar pas twintig minuten voor tijd vond zijn ploeg een bres in de defensie van Valencia. Messi maakte de aansluitingstreffer en de landskampioen ging met man en macht op jacht naar de 2-2. Die viel niet, waardoor Cillessen de derde Spaanse beker op rij aan zijn neus voorbij zag gaan.