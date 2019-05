Ajax komt met statement na gestaakte jeugdwedstrijd

Daar werd het duel van Ajax onder 19 met Feyenoord onder 19 gestaakt nadat er ongeregeldheden op de tribunes plaatsvonden.

„De situatie die zich op de tribunes voordeed keuren wij natuurlijk af”, aldus Van der Sar in een statement zaterdagavond. „Voor de beide clubs en de vele toeschouwers is het daarnaast erg vervelend dat het duel niet is uitgespeeld. De spannende competitie van de Onder 19 verdient een sportief slot en daarover verwachten wij komende week van de KNVB meer te horen.”